بوتين يشيد بأداء الحكومة الاقتصادي

أشاد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بـ"أداء ​الحكومة الروسية​ خلال العام المنتهي"، واصفا عملها لتأمين الاستقرار ​الاقتصاد​ي في البلاد بالإيجابي، مشيراً إلى أن "بين الأمور التي لا يمكن تجاهلها هو خلق قاعدة جيدة لتنمية الاقتصاد وهذه نتيجة مميزة، حيث لم يحدث شيء كهذا في تاريخنا الحديث، إذ هبط التضخم إلى أدنى مستوى" في تاريخ ​روسيا​ المعاصر"، لافتاً إلى أن "الحكومة لا ترتاح، فموظفوها يفكرون ب​المستقبل​ لتحسين جودة العمل ورفعه إلى مستويات جيدة".

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