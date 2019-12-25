بانو: كلام الرئيس رئيس الكلام

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​انطوان بانو​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "كلام الرئيس رئيس الكلام"، مضيفا:"شكرا ​ميشال عون​ على هدوئك المطمئن الذي يزعج الموتورين أولئك الذين تأرجحوا مئة يوم بين القبول واللاقبول، تاركين البلد في المجهول".

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