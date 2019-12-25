الراعي تلقى اتصالات تهنئة بالعيد من الحريري والسنيورة

تلقى البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشاره بطرس الراعي​ اتصالا هاتفيا من الرئيس ​سعد الحريري​ والرئيس ​فؤاد السنيورة​، للتهنئة بالأعياد.

كذلك، تلقى اتصالين آخرين من رئيس ​المجلس الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​، والقائمقام رئيس ​المجلس الإسلامي العلوي​ الشيخ محمد خصر عصفور للغاية نفسها.

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