اعتبرت صحيفة Junge Welt الألمانية أن "مناورات الناتو "المدافع عن أوروبا 2020"، ستكون أكبر عملية نقل للقوات الأميركية إلى القارة الأوروبية خلال الـ 25 عاما الأخيرة"، مشيرةً إلى أنه "وفقا لسيناريو المناورات، التي ستنطلق في بداية العام المقبل، سيقوم الجيش الأمريكي بنقل وحداته عبر الأطلسي إلى منطقة غرب أوروبا، ومن هناك إلى بولندا وبلدان البلطيق، لتصبح أقرب ما يمكن من الحدود الروسية".
ولفتت إلى أنه "من الناحية الرسمية، هذه تدريبات للقوات الأمريكية، لكن في الواقع، فإن بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ستتدرب على تنفيذ الهجوم في حال وقوع الحرب ضد روسيا"، مشيرةً إلى أن "الاميركيين يعتزمون في نطاق المناورات، اختبار فعالية الخدمات اللوجستية على طول الطريق الذي تنتقل به القوات إلى أوروبا، وستلعب ألمانيا دورا مهما جدا في هذه العملية".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة ألمانية تتهم "الناتو" بالتدرب للهجوم على روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.