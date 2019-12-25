صحيفة ألمانية تتهم "الناتو" بالتدرب للهجوم على روسيا

اعتبرت صحيفة Junge Welt الألمانية أن "​مناورات​ ​الناتو​ "المدافع عن ​أوروبا​ 2020"، ستكون أكبر عملية نقل للقوات الأميركية إلى القارة الأوروبية خلال الـ 25 عاما الأخيرة"، مشيرةً إلى أنه "وفقا لسيناريو المناورات، التي ستنطلق في بداية العام المقبل، سيقوم ​الجيش​ الأمريكي بنقل وحداته عبر الأطلسي إلى منطقة غرب أوروبا، ومن هناك إلى ​بولندا​ وبلدان البلطيق، لتصبح أقرب ما يمكن من الحدود الروسية".

ولفتت إلى أنه "من الناحية الرسمية، هذه تدريبات للقوات الأمريكية، لكن في الواقع، فإن بعض الدول الأعضاء في ​حلف شمال الأطلسي​ ستتدرب على تنفيذ الهجوم في حال وقوع الحرب ضد ​روسيا​"، مشيرةً إلى أن "الاميركيين يعتزمون في نطاق المناورات، اختبار فعالية الخدمات اللوجستية على طول الطريق الذي تنتقل به ​القوات​ إلى أوروبا، وستلعب ​ألمانيا​ دورا مهما جدا في هذه العملية".