شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"خطة البرلمان": هناك خلل فى ملف حصر أصول الدولة غير المستغلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أداء لجنة حصر الأصول المُستغلة، قائلة: "التخطيط منذ البداية لم يكن سليما"، وتابعت: "اللجنة تقول إن هناك 3214 أصلا غير مستغل بالمحافظات، منهم 2827 تم تسجيلهم إلكترونيا، و1358 غير مُتنازع عليهم"، لافتة إلى أن عدم تعاون عددد من المحافظات مع اللجنة يشير إلى وجود خلل.

وكانت الدكتورة نجلاء البيلى، رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أشارت إلى أن هناك 3 محافظات لم تقم بحصر الأصول غير المستغلة لديها وهى القاهرة والإسكندرية وشمال سيناء، كما أن كافة الوزارات والهيئات لم تنته من حصر كافة الأصول لديها، كما أن هناك محافظات أكدت أنها لا تمتلك إلا "سجل 8 أملاك" إنما لا يوجد لديها مستندات ملكية لتلك الأصول.

وبدوره تعجب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، من عدم تعاون محافظتى القاهرة والإسكندرية مع اللجنة، قائلا: "يعنى هل مجلس الوزراء غير قادر على إجبار محافظتى الإسكندرية والقاهرة على العمل بجدية فى هذا الموضوع"، وردت الدكتورة نجلاء البيلى بأنه عندما ضغط مجلس الوزراء على المحافظين أُرسل كشفا بـ200 أصل فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الأصول المملوكة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة العامة للخدمات الحكومية عن ذات السنة، مع التركيز على تقييم دور الوزارة والهيئة فى مجال الاستغلال الأمثل للأصول الحكومية.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 3 اجتماعات اليوم الأربعاء، الأول لمناقشة موقف الأصول المملوكة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة العامة للخدمات الحكومية عن ذات السنة مع التركيز على تقييم دور الوزارة والهيئة في مجال الاستغلال الأمثل للأصول الحكومية.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها الثانى موقف الاستثمارات الحكومية من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن ذات السنة.

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وتناقش اللجنة فى اجتماعها الثالث حساب ختامى موازنة كل من: وزارة البيئة - الهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة - صندوق تطوير المناطق العشوائية - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للسنة المالية 2018/2019.