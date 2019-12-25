شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو الإسكان لـ"خطة البرلمان": تخفيض عدد المستشارين بالوزراة بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة حساب ختامى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن السنة المالية 2018/2019، بضرورة اتخاذ اللازم نحو إجراء تسوية تعديلية بخصوص مبلغ 304 ملايين و805 آلاف جنيه، وذلك من بند الإيرادات الأخرى إلى بند المنح، كما طالبت وزارة المالية بموافاة اللجنة بهذا التعديل.

وكشفت المناقشات عن حصول 4 مستشارين بديوان عام الوزارة على مكافآت قدرها مليون و22 ألف جنيه سنويا، وتدخل النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، رئيس الاجتماع، عن طبيعة هذا المبلغ ومن يتقاضى تلك المكافآت، وأكد مسئولو وزارة الإسكان أن تلك المكافآت لعدد 4 من المستشارين منتدبين للوزارة من مجلس الدولة، وأنه قد تقرر تخفيض عدد المستشارين بمقدار 50% ليكون 2 فقط بدلا من 4.

وبدوره قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن وزارة الإسكان تعتبر من أفضل الوزرات فى معدل الانحراف بين المبالغ المُقدرة بالموازنة العامة وتلك الواردة بالحساب الختامى للوزارة، لافتا إلى أنها حققت تفوق بنسبة 100%.

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وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 3 اجتماعات اليوم الأربعاء، الأول لمناقشة موقف الأصول المملوكة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة العامة للخدمات الحكومية عن ذات السنة مع التركيز على تقييم دور الوزارة والهيئة فى مجال الاستغلال الأمثل للأصول الحكومية.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها الثانى موقف الاستثمارات الحكومية من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن ذات السنة.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها الثالث حساب ختامى موازنة كل من: وزارة البيئة – الهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة - صندوق تطوير المناطق العشوائية – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للسنة المالية 2018/2019.