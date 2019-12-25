شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "اقتراحات البرلمان" توافق على إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي بمدينة نجع حمادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب،خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي بمدينة نجع حمادي الجديدة – بمحافظة قنا، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من وزارة التخطيط وممثل جامعة جنوب الوادي، وهيئة التخطيط العمراني.

من جانبه، قال ممثل جامعة جنوب الوادي في رده على الاقتراح برغبة: "الاستثمار في منشآت التعليم العالي، يكون في المنشآت الموجودة، ونحن لا نعترض على إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي في مدينة نجع حمادي، لكن هل ستوفر وزارة التخطيط التمويل، الأهم توفير مصادر التمويل، ولو عملت فرع للجامعة بنجع حمادي ستخفف علينا عبء كبير".

فيما قال يوسف أبو الفضل، ممثل وزارة التخطيط: "لا مانع من الموافقة علي الاقتراح برغبة، ونقترح لا تتبع الجامعة حال إنشائها لجامعة جنوب الوادي، والمنطقة هناك تحتاج بالفعل لجامعة".

وأشار ممثل وزارة التخطيط، إلي أن توجيهات القيادة السياسية تتضمن توجيه استثمارات للصعيد والمناطق الأكثر احتياجا، وتغطية فجوات تنموية في الصعيد، "ولا مانع من إنشاء جامعة لكن نحتاج دراسة وافية للمشروع، وتوفير قطعة أرض للبناء عليها، ولابد ألا تكون جامعة تقليدية، أداب وتجارة وحقوق وغيرها، لابد أن تكون جامعة حديثة، وهناك خطة لانشاء مركز للكلي يمكن إنشاءه في هذه المنطقة".

وعقب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، قائلا: "مشروع الألف ميل يبدأ بخطوة، نوافق أولا علي تخصيص الأرض لإنشاء الجامعة، لكن أنت تضع شروط تعجيزية والشيطان يكمن في التفاصيل، طالما المنطقة تحتاج جامعة لازم يتم تخصيص أرض وإنشاء الجامعة لسد احتياجات المواطنين".

بدوره، قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا عن دائرة نجع حمادي: :طال العمر أو قصر لابد من إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي، وإنشاء فرع للجامعة في منطقة نجع حمادي سيخدم شمال قنا وجنوب محافظة سوهاج"، وانتهت اللجنة إلي الموافقة على الاقتراح والتوصية بسرعة تخصيص الأرض والتنفيذ.

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