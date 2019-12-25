صحيفة إماراتية: في كل يوم نتعلم من قيادتنا دروساً عن أصالة وطن المحبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "الوفاء والأصالة الدليل الأكبر على ما يتمتع به أي مجتمع من قيم إنسانية نبيلة، وعندما يوجدان في وطن جعل من المثل والأخلاق والمحبة عناوين رسالته للعالم بجميع أممه وشعوبه وعاداته وثقافاته، فإن دفء المشاعر الصادقة يصل ويكون كفيلاً بالتعبير عن نُبل ذلك المجتمع".



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365" في كل يوم نتعلم من قيادتنا دروساً عن أصالة وطن المحبة والوفاء لكل المخلصين، وهو تجسيد حي لما تحمله من تواضع هو أساس الإنسانية، هذا التواضع الذي يميز كنوزاً من القيم التي لا تنضب وباتت زاداً لرحلتنا في أدق مفاصلها ونراها مع كل مظهر إنساني نلمسه دائماً، تلك المشاعر التي يصعب أن تختصرها الكلمات أو تنجح في التعبير عنها..

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ومضت "فهي الرفعة والمحبة والصدق وتأكيد التقدير لكل من شارك بمسيرة وطن تميزه ملاحم من الإنجازات وباتت القيم سمة مسيرة النجاحات البارزة في كل مراحلها وما حققته من نقلات نوعية على الصعد كافة".

وقالت "استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عائلة الطبيبين الزوجين بات وماريانا كينيدي مؤسسي مستشفى ” كند” في العين، تعبير عن الامتنان لما قام به الطبيبان في فترة من الزمن تعود لعقود طويلة وبالتحديد ستينات القرن الماضي، هو أدق تعبير أن الإمارات بقيادتها الرشيدة لا تفوت فرصة إلا وتقدر بها كل مسعى وجهد خير شهدته هذه الأرض المباركة، وتأكيداً على أنها ستبقى تحمل الذكر الطيب لكل من ساهم في مسيرتها الحضارية، فالتاريخ النظِر المشرف يبقى حاضراً وبقوة وجزءاً من ذاكرة وطن قام على المحبة والقيم والمودة وانصهر فيه الجميع تحت مظلة من التآخي الإنساني لها قدسيتها الحاضرة في كل وقت.

ومضت "قبل 60 عاماً أكد الطبيبان كينيدي أنهما من فرسان الإنسانية في أرض كانت لا تزال صحراء تخفف من قسوتها المحبة والسكينة والعزيمة التي تميز بها أهلها وعمل القائد المؤسس الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” على توضيح قدرة الإنسان على النجاح وقهر المستحيل، حيث كان الأب الحاني على شعبه الذي لم يدخر فرصة إلا وكان يسارع لتأمينها في سبيل تقديم كل ما يلزم، يومها كانت بداية الطبيبين في العين، ومع مرور الوقت بات المستشفى بدعم القيادة صرحاً طبياً له مكانة خاصة في نفوس الجميع، واليوم يعبر قائد عظيم بمكانة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الوفاء لمن تعبوا وعملوا في الإمارات خاصة في تلك الظروف الصعبة وعما يكنه لهم كل الوطن، ولاشك أن تكريم أبناء وأحفاد الطبيبين كينيدي هو تكريم للإنسانية ولأصحاب الخير والجهود المباركة، وللتاريخ الذي شهد ثمار جهود من أسسوا ومن كان لهم شرف المساهمة في انطلاقة المد الحضاري الذي يميز وطننا الحبيب اليوم.. الاحتفاء تعبير عن قيم ومنهج ووفاء.. والتكريم الذي صادف أهله تكريم وطن لمن أخلصوا له بإنسانيتهم ورسالتهم وقناعاتهم وجهودهم..

واختتمت وهو خلال ذلك كله تكريم من شعب لا تغيب عن سيره قصص الوفاء وثوابت المحبة وقوة الأصالة النابعة من ارتباط الجميع بالبلد الأغلى والأجمل والإخلاص لقيمه ممارسة وعملاً