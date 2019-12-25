عدن - ياسمين عبد الله التهامي - النواب الليبى يتوجه للقضاء لإيقاف اتفاقية الوفاق وتركيا

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

أعلن مجلس النواب الليبي، برئاسة عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، التوجه للقضاء لإيقاف اتفاقيات حكومة الوفاق غير المعتمدة، وتركيا في المجالين الأمني العسكري، وترسيم الحدود البحرية، في الشق المستعجل.



وأوضح بيان صادر عن المجلس نشر بصفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أنه استكمالًا للحراك السياسي والقانوني الذي يقوم به رئيس المجلس، وضمن الإجراءات المتخذة من قبل المجلس، حيال الاتفاقية الباطلة دستوريًا الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية وتركيا، قامت الإدارة القانونية بديوان المجلس برئاسة أشرف الدوس، بإعداد مذكرة قانونية مفصلة حول هذه الاتفاقية الباطلة وإحالتها لإدارة القضايا، لرفع قضية أمام القضاء، بشأن الاتفاقيات السالف ذكرها أعلاه، في الشق المستعجل، لإيقاف تنفيذها.