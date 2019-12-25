شرطة هونغ كونغ تُفرق مظاهرات ليلية بالغاز المسيل للدموع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

استخدمت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع، ومدافع المياه، لتفريق مظاهرات ليلية انطلقت عشية عيد الميلاد. كما استخدمت الشرطة مدافع المياه ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين. وتجمع مئات المتظاهرين، وكان العديد مقنعين، في عدة أماكن، من بينها مونغ كوك، وكوزواي باي ويوين لونج. وتشهد هونغ كونغ منذ أكثر من 6 أشهر اشتباكات بين المحتجين والشرطة، بسبب الاعتراض على مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم مطلوبين للمحاكمة في البر الرئيسي، الصين. ورغم سحب القانون، تتواصل الاحتجاجات لتحقيق المزيد من المطالب، من بينها الانتخاب المباشر لرئيس الإقليم.

