- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة هونغ كونغ تُفرق مظاهرات ليلية بالغاز المسيل للدموع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019
استخدمت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع، ومدافع المياه، لتفريق مظاهرات ليلية انطلقت عشية عيد الميلاد. كما استخدمت الشرطة مدافع المياه ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين. وتجمع مئات المتظاهرين، وكان العديد مقنعين، في عدة أماكن، من بينها مونغ كوك، وكوزواي باي ويوين لونج. وتشهد هونغ كونغ منذ أكثر من 6 أشهر اشتباكات بين المحتجين والشرطة، بسبب الاعتراض على مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم مطلوبين للمحاكمة في البر الرئيسي، الصين. ورغم سحب القانون، تتواصل الاحتجاجات لتحقيق المزيد من المطالب، من بينها الانتخاب المباشر لرئيس الإقليم.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة هونغ كونغ تُفرق مظاهرات ليلية بالغاز المسيل للدموع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.