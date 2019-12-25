المقارنة بين خامنئي ورئيسة وزراء فنلندا تسجن مسؤولاً إيرانياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

انتهت مقارنة بين مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، ورئيسة وزراء فنلندا الجديدة سانا مارين، بمسؤول إيراني في السجن، وفق ما نقل موقع قناة الحرة، اليوم الأربعاء. ونقلت الحرة إعلان السلطات الإيرانية اعتقال عضو مجلس مدينة بروجرد في محافظة لورستان غرب إيران، محمد برهام أمس الثلاثاء، بعد نشره فيديو قارن فيه خامنئي مع مارين. ونشر المسؤول الإيراني فيديو على إنستغرام، عن أعمار المسؤولين الإيرانيين، والفنلنديين، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية، التي أعلنت في نسختها الفارسية القبض على برهام بسبب الفيديو المنشور. وأوضحت الوكالة أن برهام متهم "بإحباط الروح الثورية للشعب". وقال مصدر مطلع لصحيفة "سفير أفلاك" المحلية الإيرانية، إن سبب اعتقال برهام كان إهانته للنظام ومرشد الثورة الإيرانية. وتضمن الفيديو مقارنة أعمار قادة إيران مع قادة فنلندا جاء فيها أن متوسط أعمار مسؤولي فنلندا 42 عاماً، ويديرون حكومة متوسط العمر فيها 23 عاماً، لكن متوسط الأعمار في إيران 31 عاماً، وتدار حكومتها بمتوسط أعمار 60 عاماً. وتوسع الفيديو في الحديث عن أعمار قادة إيران فذكر، أن عم الرئيس حسن روحاني 72 عاماً، وعمر رئيس مجلس النواب 63 عاماً، أما رئيس مجلس الخبراء فعمره 93 عاماً، في حين يبلغ مرشد الثورة خامنئي 80 عاماً، واختتم الفيديو بجملة "مرحباً بكم في دولة الشباب التي يقودها بيت المسنين".

