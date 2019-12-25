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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصي السهيل يعتذر عن رئاسة الحكومة العراقية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019
أفاد تقرير إخباري عراقي اليوم الأربعاء، باعتذار قصي السهيل عن تكليفه برئاسة الحكومة العراقية. ونشر موقع "السومرية نيوز" صورة وثيقة قال إنها لمرشح تحالف البناء لرئاسة الوزراء قصي السهيل تتضمن اعتذاره عن التكليف برئاسة الوزراء. وجاء في نص الوثيقة "الإخوة في تحالف البناء، أثمن عالياً ترشيحكم لنا باعتباركم الكتلة الأكبر، ولأن الظروف غير مواتية ومهيأة حسب تقديرنا لمثل هذا التكليف، أرجو تفضلكم بالموافقة على قبول اعتذاري عنه، راجياً لكم التوفيق في اختيار من ترونه مناسباً بديلاً عنا". وكان مصدر برلماني أفاد بإرسال تحالف البناء كتاباً رسمياً بترشيح السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة، وشهد العراق مظاهرات تندد بترشيح السهيل لتشكيل الحكومة الجديدة، وطالب المتظاهرون بسحب ترشيحه وتسمية بديل يحظى بقبول المحتجين.
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