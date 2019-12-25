غضب في جنوب العراق بعد مقتل ناشط معروف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

شيع المئات في جنوب العراق اليوم الأربعاء، ناشطاً توفي متأثراً بجروح أصيب بها قبل 10 أيام في انفجار سيارته، بينما أحرق محتجون ليلاً بعيد إعلان وفاته، مقرين لفصيلين مواليين لإيران. والتحق ثائر الطيب الناشط المعروف في الديوانية، بالحراك الشعبي قبل 3 أشهر في ساحة التحرير بوسط بغداد، مركز الانتفاضة غير المسبوقة التي اجتاحت العراق، وفي 15 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، وخلال زيارة مع ناشط آخر يدعى علي المدني إلى مدينته، أصيب الرجلان بجروح بعد انفجار سيارة الطيب. وبمجرد إعلان وفاة الطيب مساء أمس الثلاثاء، هرع محتجون إلى مقري منظمة بدر، التي يتزعمها هادي العامري، وعصائب أهل الحق، التي واشنطن فرضت في بداية ديسمبر (كانون الأول) الجاري عقوبات على أمينها العام قيس الخزعلي، بتهم "اختطاف، وقتل، وتعذيب". ويواصل المتظاهرون تحركاتهم رغم حملات الترهيب، والخطف والاغتيالات التي ترتكبها ميليشيات وفق الأمم المتحدة. ويطالب العراقيون المحتجون منذ 1 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأمريكيون بعد الإطاحة بصدام حسين في 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم. وتبدو السلطة مشلولة اليوم، خاصةً بعد عجزها عن تسمية رئيس وزراء في المهل الدستورية، وسط تخوف من عودة العنف إلى الشارع، الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح. وتمكن البرلمان رغم ذلك من التصويت أمس على إصلاح قانون الانتخاب، الذي بات على أساس الاقتراع الفردي، ولم يعد يخلط النسبي بالأكثري، في انتظار إعادة رسم الدوائر، ولكن البرلمان لم يوضح حتى الآن ماهية ذلك، فيما يحذر محللون من أن يصب ذلك في مصلحة الأحزاب الكبرى والمسؤولين المحليين وزعماء القبائل على حساب المستقلين والتكنوقراط الذين يطالب المتظاهرون بإعطائهم الأولوية.

