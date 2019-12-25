شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحطم طائرة عسكرية في إيران ومصرع طياريها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019 أكد مسؤول في محافظة أردبيل شمال غرب إيران، أن طائرة عسكرية تحطمت، اليوم الأربعاء، في سماء المحافظة. وذكرت وكالة أنباء الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الطائرة سقطت اليوم فوق مرتفعات سبلان، وأن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث للتعرف على مصير الطيار والوصول لحطام الطائرة. وذكرت وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية، من جهتها أن الطائرة، مقاتلة من طراز ميغ، وأكدت مقتل طياريها الاثنين.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة عسكرية في إيران ومصرع طياريها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.