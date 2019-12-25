شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 189 مستوطناً يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يجرف أراضي بيت حانون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019 اقتحم مستوطنون صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة بعد اقتحام 189 مستوطناً، بينهم 15 طالباً من المعاهد والجامعات اليهودية وعضو الكنيست الإسرائيلي شارين هاسكل، باحات الأقصى، بعد دعوات من المستوطنين لتصعيد اقتحامات الأقصى، تزامناً مع عيد "الحانوكاه" العبري الذي يستمر أسبوعاً.

وفي غزة، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية اليوم في أراضٍ زراعية بشمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 189 مستوطناً يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يجرف أراضي بيت حانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.