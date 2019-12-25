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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 6 عمليات أمنية لاعتقال أنصار غولن في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019
بدأت الشرطة التركية 6 عمليات أمنية لاعتقال العشرات بتهمة الانتماء لشبكة الداعية عبد الله غولن، حسب وكالة الأنباء الرسمية. واستهدفت الحملة عاملين في مؤسسات وهيئات حكومية من بينها القوات الجوية، والقضاء، ومجلس تركيا للبحث العلمي والتكنولوجي، وتتهم أنقرة غولن بأنه وراء محاولة الانقلاب في يوليو(تموز) 2016. وفي موجة اعتقالات أخرى، اعتقل 280 آخرون منذ أسبوع للاشتباه في انتمائهم لشبكة غولن، بينهم عمدة من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد. ومنذ محاولة الانقلاب، بدأت السلطات التركية حملة تطهير شملت كافة القطاعات العامة، وأسفرت عن فصل أكثر من 130 ألف موظف حكومي بينهم قضاة، وأكاديميون، وشرطيون، وأطباء، ومعلمون.
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