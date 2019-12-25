"الخليج": كل ما في الأمر أن أردوغان يحمل مشروعاً إخوانياً بالمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

أنقرة طرابلس - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، تحت عنوان "أردوغان عالِم أنساب" إننا لم نكن نعلم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو "عالِم أنساب" أيضاً، وأنه لا يزال يعيش ما بين القرن الرابع عشر وبدايات القرن العشرين، ويحلم باستعادة مجد ولّى وصار جزءاً من تاريخ أسود للدولة العثمانية التي تركت بصمات قهر، وعذاب، وجوع، وعنصرية، أينما حلت في بلاد العرب.



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365" أن أردوغان يحاول الآن استرجاع هذا التاريخ ممتشقاً سيف أجداده بني عثمان، كي يبرر تدخلاته واعتداءاته في أكثر من بلد عربي، لعلّه يحظى ببعض الفُتات على مائدة المتصارعين على أرض العرب.

ولفتت إلى أنه الآن تحول إلى «نسّابة»، /عالم بالأنساب/، يبحث في أصول الشعوب، والقبائل، والعشائر، ويكتشف أن «أكثر من مليون ليبي من أصول تركية»، وهو سيذهب «للدفاع عنهم بعد الاتفاقية التي وقعها مع فائز السراج».

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وذكرت الصحيفة أنه إذا كان علم الأنساب عند أردوغان قد انتهى إلى هذه النتيجة، لتبرير تدخله العسكري وغير العسكري في ليبيا، فهو أيضاً يسترجع التاريخ العثماني الذي أفل في سوريا والعراق، ليتحدث عن حق تركيا في أجزاء من البلدين، وعن حقها في تخريبهما، من خلال إرسال آلاف المرتزقة والإرهابيين إليهما باعتبار «حق الوصاية» عليهما، لأنه يشكل امتداداً للدولة العثمانية التي أفلت بعد الحرب العالمية الأولى.

وأشارت إلى أنه الآن يعود نحو خمسمئة سنة إلى الوراء، أي إلى العام 1551، يوم غزت قوات الدولة العثمانية بقيادة سنان باشا مدينة طرابلس، واحتلت بعد ذلك ليبيا حتى العام 1911، ويسترجع تاريخاً مأساوياً للشعب الليبي، مدعياً أن نحو سدسه من الأتراك، وهو بذلك - إذا كان ادعاؤه صحيحاً - يسنّ قانوناً جديداً في العلاقات الدولية، في حق أي دولة أن تقوم بغزو أي دولة أخرى لها فيها أعراق تنتسب إليها ..وهذا يسمح له مثلاً، بغزو ألمانيا، حيث ثلاثة ملايين ألماني من أصول تركية.

وأوضحت الصحيفة أن أردوغان يحاول البحث عن أي مبرر، أو اختراع أي فرية لتبرير تدخله في ليبيا، وإرسال قوات تركية إلى هناك «كي تقاتل كما قاتل كمال أتاتورك والجيش العثماني مع أجدادنا في ليبيا».

وذكرت أنه ليس صحيحاً أن هناك مليون ليبي من أصول تركية، وليس صحيحاً أن العثمانيين قاتلوا القوات الإيطالية التي غزت ليبيا العام 1911، بل قاموا بتسليمها إلى إيطاليا بموجب معاهدة لوزان العام 1912، والذي قاتل قوات الغزو الإيطالي هو الشعب الليبي بقيادة عمر المختار ..إذاً، على أردوغان أن يخيط بمسلّة أخرى، ويبحث عن مبرر آخر يمكن تصديقه.

واختتمت بالقول إن كل ما في الأمر أن أردوغان يحمل مشروعاً إخوانياً، يحاول جاهداً تعميمه، بعدما فشل فشلاً ذريعاً في مصر وسوريا والعراق والسودان، ويحاول إلباسه لباساً عثمانياً لعله بذلك يقنع الآخرين باستعادة خلافة انتهت، واندثرت، كما ولّت «خلافة» أبوبكر البغدادي ..مؤكدة أن أردوغان يريد أن يجعل من ليبيا منصة لتخريب شمال إفريقيا، استكمالاً لمخطط تخريب سوريا والعراق.