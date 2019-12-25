مصرع 15 مسلحاً من طالبان في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

نفذت القوات الخاصة وسلاح الجو في أفغانستان، سلسلة من العمليات في الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن مقتل 15 مسلحاً على الأقل من طالبان في 8 أقاليم، طبق ما ذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء. وذكر مسؤولون عسكريون، اليوم الأربعاء، أن القوات الخاصة قتلت مسلحين اثنين من حركة طالبان ودمرت مخبأ صغيراً للأسلحة في منطقة جولران بإقليم هيرات. وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة اعتقلت مسلحاً واحداً من حركة طالبان ودمرت مخبأ صغيراً للأسلحة في منطقة سياج كرم بإقليم باكتيا. ودمرت القوات الخاصة مخبأ أسلحة صغير آخر، لداعش خرسان في عملية في أشين بإقليم ننكارهار، حسب المسؤولين. وأضاف المسؤولون أن غارتين جويتين منفصلتين أسفرتا عن مقتل 7 من مسلحي طالبان، وتدمير مخبأ أسلحة في منطقتي جيلان وأندار بإقليم غزني. ونفذت قوات الأمن أيضاً غارات جوية على منطقتي سيد آباد ونيرك بإقليم وردك ومنطقة اشكارميش، بإقليم تخار، ومنطقة سانجين بإقليم هلمند، وشاه جوي بإقليم زابول، أسفرت عن مقتل 6 مسلحين وإصابة آخر من طالبان والعثور على مخابئ أسلحة، حسب المسؤولين.

