الرئيس التركي في زيارة مفاجئة إلى تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس اليوم الأربعاء، في زيارة غير معلنة لإجراء محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد. ولم تشر الرئاسة التونسية إلى أي معلومات عن الزيارة غير أن مصادر رجحت أن تكون على خلفية الملف الليبي والجهود من أجل احتواء النزاع في البلد الجار لتونس. وكان الرئيس سعيد استقبل على مدى الأسبوعين الماضيين رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، وممثلين عن مجلس زعماء القبائل الليبية، وعدداً آخر من المسؤولين الليبيين في خطوة لرأب الصدع بين الفرقاء الليبيين. كما أثار الاتفاق الأمني الموقع بين ليبيا وتركيا نقاشات في تونس التي تشترك مع ليبيا في حدود تمتد على نحو 500 كيلومتر، وتعد شريكاً اقتصادياً مهماً. وأردوغان هو أول زعيم دولة أجنبية يزور تونس منذ انتخاب الرئيس قيس سعيد رئيساً للبلاد واستلامه لمنصبه في نوفمبر(تشرين ثاني) الماضي.

