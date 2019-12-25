صحيفة: الإمارات لا تنسى كل من أسهم في مسيرتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن الإمارات لا تنسى كل من أسهم في مسيرتها، فهذه قيمنا التي أرساها المؤسسون، وعززها قادتنا، وفي أكثر من مناسبة تستذكر الدولة جهود من وقفوا معها في البدايات وكانت لهم بصمات إنسانية واضحة خاصة في الظروف الصعبة.



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وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365" أنه ليس أدل على هذا الوفاء، من تغيير اسم مستشفى الواحة في مدينة العين إلى مستشفى "كند" تكريماً لعائلة كينيدي المؤسسة لهذا المستشفى في ستينيات القرن الماضي لرفع مستوى الرعاية الصحية خاصة لحديثي الولادة، والتي كان لها الفضل في المساعدة على ولادة أكثر من 100 ألف طفل.

وأوضحت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من أشد الحريصين على تثمين هذه الجهود واستذكارها، ويعرب خلال استقباله لعائلة الطبيبين الزوجين بات وماريانا كينيدي المؤسسين لهذا المستشفى عن تقدير الإمارات لمساهمتهما في تأسيس الرعاية الصحية في الدولة منذ بداياتها.

ولفتت الصحيفة إلى أن "ماما لطيفة" هو الاسم الذي كانت تعرف به ماريانا كينيدي، وحازت على جائزة أبوظبي، وهي الجائزة المخصصة لتكريم كل من أسهموا في مسيرة الخير في الإمارة، وارتبطت أعمالهم بذاكرة المكان والسكان، ويأتي هذا التكريم ليجدد التقدير لتلك المساهمات ويجسد قيم التعايش والتسامح في المجتمع الإماراتي