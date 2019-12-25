البرغوثي يترشح للانتخابات الرئاسية الفلسطينية رغم السجن المؤبد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

أفادت مواقع فلسطينية، الثلاثاء، بأن القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، والمحكوم بالمؤبد 5 مرات و40 عاماً في السجون الإسرائيلية لتورطه في هجمات مسلحة خلال الانتفاضة الثانية، يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية للسلطة الفلسطينية إذا أجريت، شرط أن يتخلى أبو مازن عن الترشح. واعتمدت التقارير على تصريحات عضو المجلس الثوري في حركة فتح والمسؤول عن ملف القدس بالحركة حاتم عبد القادر، الذي قال: "هناك ميل لدى مروان البرغوثي للترشح للانتخابات الرئاسية للسلطة الفلسطينية"، حسب ما ذكر موقع "I24NEWS" الإخباري. وقال عبد القادر إن "البرغوثي هو المرشح المفضل لدى حركة فتح إذا تنازل أبو مازن عن ترشحه"، وقال: "يجب الانتظار حتى نعرف موقف أبو مازن من خوض الانتخابات، خاصةً أنه أعلن أنه لا ينوي الترشح للانتخابات المقبلة". وتابع عبد القادر، أن "البرغوثي قرر خوض الانتخابات، لكنه ينتظر إعلان أبو مازن".

