التحقيق مع زوجة البشير بسبب مجوهرات وأراضٍ وحسابات في ماليزيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

كشف مصدر بالمباحث لصحيفة الراكوبة السودانية، معلومات جديدة حول المجوهرات التي ضبطت بمنزل زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير، وداد بابكر. وقال المصدر إن "فريق المباحث اصطحب وداد إلى منزلها لتفتيشه وعثر على كمية كبيرة من المجوهرات المشغولة، واستفسر وداد عنها فقالت إنها استعمال شخصي"، مؤكداً أن فريق من نيابة الثراء الحرام تحرى مع وداد عن منظمة سند وكيفية تمويلها وحجم الأموال التي حصلت عليها. وأشار المصدر إلى أن وداد تحدثت قليلاً عن المنظمة، ولم يكشف ما قالته في ما يتعلق بسند. وشملت التحقيقات أراضٍ سكنية في أحياء راقية بالعاصمة الخرطوم، ومشاريع زراعية ضخمة بولاية القضارف شرقي البلاد بالإضافة إلى استجوابها عن امتلاكها لأرصدة أو حسابات في ماليزيا.

