- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحقيق مع زوجة البشير بسبب مجوهرات وأراضٍ وحسابات في ماليزيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019
كشف مصدر بالمباحث لصحيفة الراكوبة السودانية، معلومات جديدة حول المجوهرات التي ضبطت بمنزل زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير، وداد بابكر. وقال المصدر إن "فريق المباحث اصطحب وداد إلى منزلها لتفتيشه وعثر على كمية كبيرة من المجوهرات المشغولة، واستفسر وداد عنها فقالت إنها استعمال شخصي"، مؤكداً أن فريق من نيابة الثراء الحرام تحرى مع وداد عن منظمة سند وكيفية تمويلها وحجم الأموال التي حصلت عليها. وأشار المصدر إلى أن وداد تحدثت قليلاً عن المنظمة، ولم يكشف ما قالته في ما يتعلق بسند. وشملت التحقيقات أراضٍ سكنية في أحياء راقية بالعاصمة الخرطوم، ومشاريع زراعية ضخمة بولاية القضارف شرقي البلاد بالإضافة إلى استجوابها عن امتلاكها لأرصدة أو حسابات في ماليزيا.
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق مع زوجة البشير بسبب مجوهرات وأراضٍ وحسابات في ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.