مقتل 489 متظاهراً منذ انطلاق الاحتجاجات فى العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 489 متظاهرا منذ انطلاق الاحتجاجات فى العراق

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء، عن مقتل 489 متظاهرًا، وإصابة أكثر من 27 ألف شخص، في المظاهرات الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثالث على التوالي؛ للمطالبة بإصلاحات في العملية السياسية.



وقال الدكتور علي البياتي، عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، إن عدد المعتقلين بلغ 2807 معتقلين، تم إطلاق سراح غالبيتهم، ولم يتبق سوى 107 متظاهرين رهن الاعتقال، وبلغ عدد المختطفين من الناشطين المدنيين في ساحات التظاهر 77 ناشطًا مدنيًا، تم إطلاق سراح 12 منهم، فيما قتل 33 ناشطًا مدنيًا.

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وحسب شهود عيان، نجا الفنان العراقي والناشط المدني، أوس فاضل، من محاولة اغتيال، بعد تعرضه لإطلاق رصاص في منطقة العرصات في بغداد من قبل مسلحين.

وأعلنت ساحات التظاهر، صباح اليوم، عن رفضها ترشيح أسعد العيداني من قبل تحالف البناء؛ لتشكيل الحكومة الجديدة.

ويعد "العيداني" آخر اسم في قائمة ضمت كلًا من محمد شياع السوداني، وعزة الشابندر، وإبراهيم بحر العلوم، وقصي السهيل، وعبدالحسين عبطان، الذين تم رفضهم جميعًا من قبل المتظاهرين، وتمزيق صورهم في ساحات التظاهر.