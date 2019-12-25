عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتفاق عسكرى بين قطر وتركيا فى الحرب الإلكترونية

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، تفاصيل اتفاق عسكري بين أنقرة والدوحة في أنظمة الحرب الإلكترونية، وفقًا لوثيقة عسكرية تركية.



وقال الموقع، في تقرير له اليوم الأربعاء، إن الوثيقة العسكرية تم إعدادها في شكل مذكرة داخلية من هيئة الأركان العامة التركية، موضحًا أن تركيا وقطر قررتا التعاون في مجال قدرات الحرب الإلكترونية.

وأظهرت الوثيقة المؤرخة في 28 يونيو 2016، أن تركيا أرسلت بالفعل مشروع بروتوكول تضمن خطة التدريب والتعاون مع قطر.

ووفقًا للمذكرة التي نشر "نورديك مونيتور" صورًا منها، تم تقديم المسودة الأولى حول التعاون في مجال الحرب الإلكترونية إلى الجانب التركي من قبل الحكومة القطرية، وقامت الحكومة التركية بتحديث شروط الاتفاقية بعد مناقشة مشتركة، وأرسلت المسودة الجديدة إلى الدوحة.

وأشار التقرير إلى أنه تم إعداد المسودة من قبل إدارة الاتصالات والإلكترونيات ونظم المعلومات التابعة لهيئة الأركان العامة التركية، وتم تحديثها وفقًا للمدخلات المقدمة من منظمة الاستخبارات الوطنية التركية ومديرية عمليات هيئة الأركان العامة ووزارة الخارجية وقادة قوات الجيش.

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ووفقًا للمذكرة، تم إرسال مسودة الاتفاق إلى وزارة الخارجية التركية في 31 مارس 2016، لإحالتها إلى الجانب القطري.

وذكر "نورديك مونيتور" إن تركيا وقطر نفذتا بالفعل اتفاقية عسكرية شاملة، حيث أنشأ الجانب التركي قاعدة عسكرية جديدة في الدوحة ونشر قوات برية تركية هناك، لافتًا إلى أن تركيا تخطط لإضافة أصول جوية وبحرية إلى القاعدة، لتوسيع وجودها في الدولة الخليجية الصغيرة.

وفي 25 نوفمبر الماضي، أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى قطر التقى خلالها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وألقى خطابًا في مقر القيادة للقوات المشتركة بين قطر وتركيا، واصفًا اتفاقات الصناعة العسكرية والأمنية والدفاعية بأنها العمود الفقري للعلاقات الثنائية بين البلدين، كما أكد أن تركيا تعتبر أمن قطر جزءًا من أمنها الخاص.

وفي منتصف ديسمبر الجاري، افتتح وزير الدولة القطري لشئون الدفاع، خالد العطية، ووزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مقر قيادة القوات المشتركة القطرية التركية، في قاعدة خالد بن الوليد الجديدة في قطر.

وقال "أكار"، في تصريحات صحفية، خلال افتتاح مقر القيادة المشتركة: "تركيا تثبت دائمًا أنها الصديق وقت الضيق"، فيما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين أنقرة والدوحة.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الرئيس التركي عن تدشين قاعدة عسكرية جديدة في قطر تحمل اسم "خالد بن الوليد"، مضيفًا أنه لا يجب على أحد الانزعاج من الوجود التركي في المنطقة.

وشهدت العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا تعاونًا متزايدًا منذ اندلاع الأزمة القطرية، إذ أعلن تميم بن حمد عن ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد التركي، فيما دافعت الدوحة باستماتة عن التدخل التركي في سوريا أكتوبر الماضي، معتبرة أن ما فعله "أردوغان" بسوريا "ليس جريمة"، وإنما حق أنقرة في حماية أمنها القومي، كما جاء على لسان مسئولين قطريين.