عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيران تقطع الإنترنت عن عدة مدن بعد دعوات للتظاهر

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

أفادت وكالات الأنباء الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن طهران قطعت الإنترنت في عدة مدن إيرانية بعد دعوات للتظاهر على مواقع التواصل.

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وأعلنت السلطات الإيرانية، عن اعتقال 650 شخصا في عدد من المناطق بالبلاد، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على الاحتجاجات الاخيرة المناهضة للنظام الإيراني.

وأعلن مسئول أمني عن اعتقال أكثر من 400 شخص في محافظات ألبرز بالقرب من العاصمة طهران، فضلا عن الأهواز وفارس في الجنوب الإيراني، في حين قال النائب في البرلمان الإيراني في لجنة الأمن القومي حسين نقوي حسيني إنه تم اعتقال حوالي 7000 محتج خلال الأسبوع الأول من اندلاع الاحتجاجات في طهران.

يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه تقارير المنظمات الحقوقية إلى اعتقال أكثر من 8000 شخص، في حين تتحدث مصادر المعارضة الإيرانية عن 12 ألف معتقل خلال الاحتجاجات في البلاد.