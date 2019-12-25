شكرا لقرائتكم تصريح جديد من "السيسي" بشأن طرح شركات الجيش في البورصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التأكيد على طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية، اليوم الأربعاء.

وقال خلال افتتاحه لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم جنوب غربي العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء، إن الجيش يساهم بجزء من إمكانياته وقدراته في الحفاظ على استقرار الدولة المصرية ومنع سقوطها، مجددا التأكيد على طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية، ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي يتم افتتاحها.

وقال السيسي "شركات القوات المسلحة هتنزل البورصة المصرية يبقى كده أتحنا الفرصة لكل القطاعات".

وأشار إلى أن كافة المشروعات التي يتم افتتاحها متاحة للقطاع الخاص رغم بدء تشغيلها.

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وأكد الرئيس المصري أن القضية في مصر هي الإدارة، وفي حال إدارة المشروعات بمختلف القطاعات الحكومية بكفاءة فهذا سيحقق النجاح المأمول، مضيفاً أن السوق المصرية واعدة وكبيرة وأن الإدارة وكفاءتها أهم من تدشين المنشآت والمشروعات ذاتها.

وأشار السيسي إلى أن هدف الإنفاق على المشروعات هو الحفاظ على الدولة المصرية وعدم سقوطها، مؤكداً أن تنفيذ المشروعات القومية يتم وفقا لتوزيع جغرافي يتيح العديد من فرص العمل للشباب ويحقق التوزان بين العرض والطلب.

وذكر السيسي أن الدولة المصرية معنية باستعادة جميع خدمات البحيرات سواء على البحر المتوسط أو حتى داخل البلاد، للاستفادة منها حتى تعاود الإنتاج وتحقق عائداً كبيراً للدولة.

وكان الرئيس المصري قد افتتح الأربعاء، مشروعات خاصة بمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم، تضم 3 مزارع للتسمين والتربية ومجزر آلي متكامل ومركز علمي بيطري، ومزرعة نباتية بحثية ومصنع للحوم المصنعة ومنفذ للبيع، كما افتتح عدة مشروعات زراعية بالبحيرة.