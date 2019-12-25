وفد من حزب الله جال على كنائس صور مهنئاً بالأعياد المجيدة

جال وفد من ​حزب الله​ ضم عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​حسين جشي​، ومسؤول منطقة ​الجنوب​ الأولى في حزب الله ​عبد الله ناصر​ وعدداً من القيادات الحزبية، على الكنائس ​المسيحية​ في ​مدينة صور​ مهنئا بالأعياد المجيدة.

بدأت الجولة في مطرانية ​الروم الكاثوليك​، حيث قدم الوفد التهاني بالعيد لمتروبوليت صور وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران ميخائيل أبرص​، الذي شكر قيادة الحزب على محبتهم ومعايدتهم، وتمنى الوفد للمطران أبرص ولرعيته أن ينعم هذا البلد بمزيد من ​المحبة​ والوئام والتلاقي لبناء الوطن الذي ينتظر منا الكثير.

بعدها، انتقل الوفد إلى كاتدرائية ​سيدة البحار​، حيث كان في استقبالهم رئيس أساقفة صور و​مرجعيون​ للموارنة ​المطران شكر الله نبيل الحاج​، الذي شكرهم بدوره أيضا على محبتهم لهذه الدار ولهذا الوطن الذي يمثل دائما لقاء المسلمين والمسيحيين حول أعيادهم المشتركة.

وقال المطران الحاج: اليوم نعيش فرحة كبيرة لأننا نجتمع في كل مرة في هذه المناسبات، وما يهمنا هو أن يكون هذا الوطن بخير، وأن يعيش المواطن بعزة وكرامة، وهذا ما عملت عليه ​المقاومة​ التي ضحت وقدمت الغالي والنفيس في سبيل استرداد الأرض من الاحتلال، وتحقيق الانتصارات ل​لبنان​ تلو الانتصارات.

Advertisements

وأمل المطران الحاج أن ينهض لبنان من كبوته في هذه الظروف الصعبة، وأن تستقيم الأمور فيه من خلال تشكيل ​حكومة​ تلبي حاجات الناس.

بدوره النائب جشي رأى أن الأولى بكل اللبنانيين في هذه الظروف أن يهبوا للتعاون والتفاهم والتعاطي بمسؤولية من أجل إنقاذ بلدنا، لأن في ذلك مصلحة للجميع، وهذه رسالة ​السيد المسيح​ والأنبياء (ع).

ثم انتقل الوفد إلى مطرانية الروم الأرثوذكس، حيث قدم الوفد التهاني بالعيد للأب نقولا باصيل الذي شكر الوفد على هذه الزيارة الكريمة، متمنيا أن تكون هذه المناسبة خيرا وبركة على الجميع.