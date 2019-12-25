السيسي: «القوات المسلحة لن تسمح بسقوط مصر في إيد حد تاني»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القوات المسلحة لن يسمح بسقوط الدولة المصري مرة أخرى.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مشروع مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة اليوم اليوم الأربعاء.
وقال الرئيس السيسي إن القوات المسلحة يقع على عاتقها منع سقوط الدولة المصرية "في إيد حد تاني".
وأضاف أن القوات المسلحة يقع على عاتقها ايضاً مسئولية حماية الدولة المدنية بنص الدستور والحفاظ على المسار الدستوري، والحفاظ على مدنية الدولة وديمقراطيتها.
وأوضح الرئيس السيسي أن الدستور تم وضعه بهذا الشكل لإلزام القوات المسلحة بحماية مصر والدولة المدنية المصرية سواء كان يوجد رئيس أو حكومة أو لا، مشيراً إلى أن الجيش هو "درع مصر والمصريين"، مؤكدًا أن الجيش لن يسمح بسقوط الدولة المصرية مرة أخرى.
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