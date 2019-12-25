مصر تكشف حقيقة سحب مقترح «الـ 40 مليار متر مكعب» من مفاوضات سد النهضة

أكد المتحدث باسم وزارة الري، المهندس محمد السباعي، أن مصر متمسكة بموقفها في مفاوضات سد النهضة، والمتعلق بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف السباعي، في مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، أمس الثلاثاء، أن مصر لم تسحب المقترح الذي يتضمن ضرورة تدفق 40 مليار متر مكعب من مياه النيل للبلاد سنوياً.

وأشار المتحدث إلى أن مصر متمسكة بمواقفها وأن مقترحها صالح لكل الأطراف، موضحاً أن الأرقام التي يتم تداولها هي مقترحات بين الدول الثلاث في المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة .

وتابع السباعي: مصر لم تسحب مقترح الـ40 مليار مكعب، موضحاً أن كل ما تم هو إعادة طرح للمقترحات بين الدول الثلاث، مؤكداً أن الآن يتم تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.

وكانت عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت تصريحاً لوزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، يتضمن تأكيدا عن تنازل مصر عن مقترح الـ 40 مليار متر مكعب من مياه النيل.

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