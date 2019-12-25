وسائل إعلام فلسطينية: البرغوثي ينوي الترشح للانتخابات من داخل سجنه

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن "القيادي في حركة "فتح" ​مروان البرغوثي​، أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية من داخل سجنه في حال تم إجراء الانتخابات"، مشيرةً إلى أن "الأسير مروان البرغوثي حسم قراره بالترشح لسباق الرئاسة في الانتخابات المقبلة بغض النظر عن المواقف الأخرى".

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