نتانياهو وعد باعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية في غور الأردن والضفة الغربية

وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ المستوطنين في ​الضفة الغربية​، باعتراف ​الولايات المتحدة​ بالسيادة الإسرائيلية في غور الأردن، وفي مستوطنات الضفة الغربية. ودعا نتانياهو "إخوته وأخواته في يهودا والسامرة"، مستخدمًا المصطلح التوراتي للضفة الغربية، إلى دعمه في مواجهة سباق صعب لقيادة "حزب الليكود." وأشار نتانياهو، في رسالة بالفيديو، إلى أنه "سوف نأتي بالاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية في وادي الأردن".

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