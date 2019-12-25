مناورات عسكرية مشتركة إيرانية روسية صينية شمال المحيط الهندي

أعلن المتحدث الاعلى بإسم ​القوات المسلحة​ ال​ايران​ية في مجال إقامة ال​مناورات​ العميد ابوالفضل شكارجي عن مناورات مشتركة بين الثلاثي الايراني والروسي والصيني، من أجل تعزيز أمن التجارة الدولية في مياه المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث بإسم القوات المسلحة الايرانية العميد شكارجي اعلن في ​مؤتمر​ صحفي له، ان المنورات المشتركة بين ايران و​روسيا​ والصين سوف تطلق خلال الايام الثلاثة المقبلة، وستقام في شمال ​المحيط الهندي​ وبحر عمان.

وبالاشارة الى اهمية هذه المناورات، أضاف: أن بحر عمان والمحيط الهندي الهندي يشكلان أهمية كبيرة لدى التجارة العالمية و​السفن​ التابعة للكثير من الدول تعبر من هذه المنططقة، لذا من المهم جدا ان يتم الحفاظ على أمن هذه المنطقة الحيوية.