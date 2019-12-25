أعلن المتحدث الاعلى بإسم القوات المسلحة الايرانية في مجال إقامة المناورات العميد ابوالفضل شكارجي عن مناورات مشتركة بين الثلاثي الايراني والروسي والصيني، من أجل تعزيز أمن التجارة الدولية في مياه المنطقة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث بإسم القوات المسلحة الايرانية العميد شكارجي اعلن في مؤتمر صحفي له، ان المنورات المشتركة بين ايران وروسيا والصين سوف تطلق خلال الايام الثلاثة المقبلة، وستقام في شمال المحيط الهندي وبحر عمان.
وبالاشارة الى اهمية هذه المناورات، أضاف: أن بحر عمان والمحيط الهندي الهندي يشكلان أهمية كبيرة لدى التجارة العالمية والسفن التابعة للكثير من الدول تعبر من هذه المنططقة، لذا من المهم جدا ان يتم الحفاظ على أمن هذه المنطقة الحيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر مناورات عسكرية مشتركة إيرانية روسية صينية شمال المحيط الهندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.