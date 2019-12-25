علق رئيس مكتب الرئيس الايراني ​محمود واعظي​ على "المزاعم الاخيرة للاوروبيين حول تفعيل آلية الزناد التلقائي فيما يتعلق ب​الاتفاق النووي​"، قائلا "باعتقادي ان ​اوروبا​ تسعى للبحث عن رد تقدمه للرأي العام لديها تجاه الخطوات الاربع التي اتخذتها ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية في سياق التزاماتها النووية"، مضيفاً ما طرحه ​الاوروبيون​ حول امكانية ان يستخدموا اسلوب الزناد التلقائي، ليس بهذه الصورة ، اذ انهم يسعون بانفسهم للتفاوض والتقدم بالامور عن طريق اخر".

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كانت هذه تفاصيل خبر واعظي: اوروبا تسعى للبحث عن رد تقدمه للرأي العام بمووضع الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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