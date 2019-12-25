مقتل قيادي في حركة "أحرار الشام" في قصف جوي روسي في ريف إدلب

أعلنت ​المعارضة السورية​ عن "مقتل قيادي في حركة "أحرار الشام" المنضوية في "الجبهة الوطنية للتحرير"، في قصف جوي "روسي" ب​ريف إدلب​ الجنوبي"، مشيرةً إلى أن "​الطيران الروسي​ استهدف مقرا لـ"أحرار الشام" قرب ​معرة النعمان​ بريف إدلب، ما أسفر عن مقتل "القاضي الشرعي" في الحركة أبو إقبال ومرافقه".

ولفتت إلى ان "قائد الحركة جابر علي باشا نجا مع بقية العناصر الموجودين في المقر المستهدف".