مقتل قيادي في حركة "أحرار الشام" في قصف جوي روسي في ريف إدلب

أعلنت المعارضة السورية عن "مقتل قيادي في حركة "أحرار الشام" المنضوية في "الجبهة الوطنية للتحرير"، في قصف جوي "روسي" بريف إدلب الجنوبي"، مشيرةً إلى أن "الطيران الروسي استهدف مقرا لـ"أحرار الشام" قرب معرة النعمان بريف إدلب، ما أسفر عن مقتل "القاضي الشرعي" في الحركة أبو إقبال ومرافقه".
ولفتت إلى ان "قائد الحركة جابر علي باشا نجا مع بقية العناصر الموجودين في المقر المستهدف".
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