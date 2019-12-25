أكد وزير الدفاع الايراني العميد ​أمير حاتمي​ أن "​مناورات​ ​القوات المسلحة​ الايرانية ستجري وفق الجدول الزمني المعدّ لها سلفاً"، مشيراً إلى أن "لايمتلك معلومات بشأن ​تفاصيل​ الحادثة الجوية التي وقعت اليوم في شمال غرب البلاد"، مشددا على "ضرورة التحري بهذا الموضوع".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الايراني: إجراء المناورات سيتم وفق البرنامج المعد سلفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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