وزير خارجية الصين دعا واشنطن لاتخاذ اجراء فوري بشأن الاتفاقات مع كوريا الشمالية

دعا وزير الخارجية الصيني، ​وانغ يي​ ​الولايات المتحدة​ إلى "اتخاذ إجراء فوري لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع ​كوريا الشمالية​ خلال قمة العام الماضي في ​سنغافورة​"، مشيراً إلى "أننا نشجع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة على وضع خارطة طريق مناسبة لوضع نظام سلمي دائم وتحقيق الإخلاء الكامل لشبه ​الجزيرة​ الكورية من الأسلحة النووية".

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