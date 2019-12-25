روحاني: لا سبيل امام الاعداء سوى الاستسلام امام ارادة الشعب الايراني

اكد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ خلال اجتماع الحكومة انه "لا سبيل امام الاعداء سوى الاستسلام امام ارادة الشعب الايراني"، موضحاً انه "اصبح من الواضح الان اكثر مما مضى بان المشاكل التي يعاني منها الشعب الايراني بسبب الضغوط الاميركية ليست مقتصة عليه"، مشيراً إلى "اننا راينا خلال الاجتماع الرباعي بين ايران وماليزيا وتركيا وقطر بان الدول الاخرى تعاني ايضا من مشاكل في التعامل مع اميركا".

ولفت إلى أن "احد الرؤساء الحاضرين في الاجتماع ذكر بان بلاده اشترت بعض الاسلحة من اميركا وانهم اليوم بحاجة الى قطع غيار وتصليحات لها الا انهم يتصرفون بحيث يتوجب على هؤلاء دفع عدة اضعاف الثمن اللازم"، منوهاً إلى أنه "كان هنالك اتفاق في الراي خلال الاجتماع في مجال القضايا البنكية والمالية وهو انه على العالم ان يتخلص من الدولار ويبحث عن سبيل الى ذلك"، مضيفاً "مسالة العملة الرقمية والتبادل بالعملة الوطنية والتبادل عن طريق الذهب طرحت خلال الاجتماع (كوالالمبور) وحظيت بالاتفاق بين الدول الاربع".