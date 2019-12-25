السجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لمواطن كويتي انضم إلى "جبهة النصرة"

قضت ​محكمة​ كويتية بسجن مواطن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم وصف بالمحظور هو "​جبهة النصرة​". وذكرت وسائل إعلام كويتية بأن "​النيابة العامة​ اتهمت المعني بأنه قام بغير إذن من ​الحكومة​، بعمل عدائي ضد دولة أجنبية، بأن انضم داخل أراضيها الى تنظيم محظور تابع ل​تنظيم القاعدة​، وقد تدرب على حمل الأسلحة والذخائر والمفرقعات واستخدامها، وكان من شأن ذلك تعريض ​الكويت​ لخطر الحرب وقطع العلاقات السياسية معها".

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