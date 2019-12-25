أردوغان: يتم حل مشكلة الليبيين بالمفاوضات

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع الرئيس التونسي ​قيس سعيد "أننا نود أن يتم حل مشكلة الليبيين بالمفاوضات"، مشيراً إلى "أنني تحدثت مع ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ وأبلغته أن مشاركة تونس و​الجزائر​ بؤتمر ​برلين​ حول ​ليبيا​ مهمة".

ولفت إلى أن "هناك ازدياد في عدد الذين يحاولون فرض العقوبات على ​تركيا​"، مشيراً إلى أن "العلاقة واضحة بيننا وبين ليبيا"، مضيفاً "نتواصل مع ​فايز السراج​ واستدعيناه ل​اسطنبول​ ووقعنا اتفاقيات ويجب إعلان وقف النار في ليبيا بأقرب وقت والمواد في مذكرة التفاهم مع السراج هي أولية".