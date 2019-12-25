أردوغان يصل إلى تونس للقاء قيس سعيد وبحث الملف الليبي

وصل الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى تونس، للقاء نظيره التونسي ​قيس سعيد​، وفقا لما نقلته الرئاسة التونسية.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" بأن أردوغان توجه إلى تونس في زيارة لم يعلن عنها في وقت سابق، ورافقه وزيرا الخارجية مولود تشاووش أوغلو والدفاع خلوصي أكار، إلى جانب مدير المخابرات.

وأشارت وسائل إعلام تونسية إلى أنه من المنتظر أن ينعقد لقاء بين سعيد وأردوغان يطرح فيه الملف الليبي، وسيتم تنظيم مؤتمر صحفي في وقت لاحق.