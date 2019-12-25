الراعي تلقى اتصال تهنئة بالعيد من دياب وفارس

تلقى البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشاره بطرس الراعي​ اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ للتهنئة بالاعياد. كذلك، تلقى اتصالا اخر من نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ​عصام فارس​ للغاية نفسها.



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