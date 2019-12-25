طالب عضو ​القيادة​ القطرية ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ ​محمد شاكر القواس​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ وبعض نوابه الأفذاذ بالصمت والهدوء لإعطاء فرصة للأكثرية الوطنية ولرئيس الحكومة المكلف حسان دياب لتشكيل حكومة انقاذ للبلاد، لعل العطار يصلح بعض ما أفسده دهر "الحريرية السياسية" منذ قرابة ثلاثة عقود حتى اليوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر القواس: فليصمت الحريري لعل العطار يصلح بعض ما أفسده دهر الحريرية السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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