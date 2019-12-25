جرف ثلوج وانقاذ مواطنين على طريق ترشيش زحلة

عمل عناصر من ​الدفاع المدني​ منذ العاشرة صباحا، على جرف ​الثلوج​ التي تراكمت على طريق عام ​ترشيش​ - زحلة، لتسهيل ​حركة المرور​ امام المواطنين وتمكينهم من متابعة سيرهم بأمان. كما انقذوا عددا من السيارات المحتجزة على هذه الطرق.

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