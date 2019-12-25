توجهت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، متسائلة "هل سألت نفسك يوماً عن الجدوى من تقديم مصلحة الصهر على مصلحة البلد؟ وهل ان ​الدستور​ ينص على ربط تأخير تشكيل الحكومات بصهر الجنرال؟ وهل ان اصرارك على ​حكومة​ تكنو سياسية بوجود جبران هو الذي عطل الاستشارات ام اصرار رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ على تشكيل حكومة اختصاصيين؟ الدستور ليس زهرة مرغاريت يا فخامة الرئيس، ورقة ل​جبران باسيل​ وورقة ل​سليم جريصاتي​".

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كانت هذه تفاصيل خبر الطبش للرئيس عون: هل سألت نفسك يوما عن الجدوى من تقديم مصلحة الصهر على مصلحة البلد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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