المطران الحداد: نريد حكومة تأتي من السماء لا من البشر

لفت راعي ابرشية صيدا ودير القمر المطران ايلي بشارة الحداد خلال ترؤسه قداس العيد في كنيسة سيدة الانتقال في النبطية إلى "أننا سمعنا صوتا من السماء يقول لا للفساد بل للاصلاح انه صوت سبابنا وشاباتنا في الشوارع، لقد ادهش شارع لبنان باسره البابا فرنسيس وكبار السياسيين والجمعيات الانسانية، كلهم رأوا في شوارع لبنان ثورة محقة وحلفاء هذه الثورة الكنيسة الثائرة لاولى والمسيح الثائر الاول".
وأشار إلى "أننا امام استحقاق تشكيل الحكومة لا نعرف خفايا الامور والظاهر ان الصراع بين حكومة سياسيين او تكنو سياسية او تكنو مستقلين، نريد حكومة تأتي من السماء لا من البشر، داعيا جميع القيادات اللبنانية الى "التحلي بالقيم الديمية التي ينتمون اليها لا ثورة من دون اديان ولا ثورة من دون قيم وعلى المسؤولين في لبنان ان يقتبسوا قيم السماء من اديانه السماوية".
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