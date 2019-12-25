فتفت: القول بأنّ باسيل يحق له أن يكون شريكاً بتأليف الحكومة هو طعنة دستورية جديدة للعهد

اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب سامي فتفت بأن "القول بأنّ وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل يحق له أن يكون شريكاً بتأليف الحكومة لأنه رئيس أكبر كتلة نيابية، هو طعنة دستورية جديدة للعهد، ويخالف أصول تشكيل الحكومات، والكتل النيابية يتم التشاور معها، ومن المؤسف أن يصدر هذا الموقف عن رئيس الجمهورية ميشال عون المؤتمن على تطبيق الدستور".
ولفت فتفت في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان تأليف الحكومة حق حصري بالدستور برئيسي الجمهورية والحكومة، الا اذا اختار رئيس الجمهورية تجيير صلاحياته للآخرين، أو تنازل الرئيس المكلف عن صلاحياته.
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