النشرة: حادث سير بين عدد من السيارات عند المدخل الشمالي لميدنة صيدا لجهة الرميلة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن وقوع ​حادث سير​ بين عدد من السيارات عند المدخل الشمالي لميدنة صيدا لجهة ​الرميلة​، حيث اقتصرت الاضرار على الماديات.

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