فادي علامة زار على راس وفد من حركة امل كنيسة المريجة لتقديم التهاني

زار وفد من المنطقة الثانية في ​حركة أمل​ يترأسه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي فخري علامة واعضاء المنطقة الثانية بمناسبة ​عيد الميلاد​ المجيد، ​كنيسة المريجة​ لتقديم التهاني.

وقدم الوفد لراعي كنيسة المريجة و​الليلكي​ و​تحويطة الغدير​ الأب يوحنا روحنا درعا للكنيسة وهو صورة رمزية للإمام ​موسى الصدر​ الذي دائما ما كان ينادي بالتعايش الاسلامي المسيحي.

وشارك في الوفد تلاميذ من ثانوية الكرامة التابعة ل​مؤسسات أمل التربوية​، إضافة لحضور رئيس ​بلدية المريجة​ والليلكي وتحويطة الغدير سمير ابو خليل واعضاء المجلس البلدي ومخاتير المنطقة.

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