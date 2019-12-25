وزير العدل التركي: محاكمة خاشقجي لم تجر بشفافية كاملة ولا يمكن قبولها

اعتبر وزير العدل التركي عبد الحميد غل أن محاكمة المتهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، "لم تجر بشفافية كاملة ولا يمكن قبولها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول.
ودعا وزير العدل التركي إلى "التحقيق بشكل شفاف وإلا لن يكون ممكنا اعتبار أن العملية القضائية اكتملت".
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