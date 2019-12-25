وزير العدل التركي: محاكمة خاشقجي لم تجر بشفافية كاملة ولا يمكن قبولها

اعتبر وزير العدل التركي عبد الحميد غل أن محاكمة المتهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​، "لم تجر بشفافية كاملة ولا يمكن قبولها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول.

ودعا وزير العدل التركي إلى "التحقيق بشكل شفاف وإلا لن يكون ممكنا اعتبار أن العملية القضائية اكتملت".