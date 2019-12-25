شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على إنشاء جامعة تكنولوجية بمحافظة القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلي، رئيس اللجنة، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ثريا الشيخ، بشأن إنشاء جامعة تكنولوجية على قطعة أرض بمنطقة البحوث الزراعية بحي شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، وأوصت بسرعة استلام الأرض من وزارة الزراعة، لأنها مؤجرة لمركز البحوث الزراعية حاليا.

وقال الدكتور عواد أحمد علي، سكرتير عام محافظة القليوبية، إن المحافظة لا تمانع إنشاء الجامعة التكنولوجية عند توفر الأرض، موضحا أن الأرض حاليا في حيازة البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ومؤجرة لها، والمحافظة أرسلت خطابا لوزارة الزراعة لتسليم الأرض، ولكن هناك محور محتمل إنشائه وقد يمر بهذه الأرض، وفي هذه الحالة لابد من توفير أرض بديلة، وفي كل الأحوال المحافظة تدعم هذا المقترح لخدمة أبناء محافظة القليوبية.

من جانبه، قال ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة أنشأت ثلاثة جامعات تكنولوجية حتي الآن من مخطط لإنشاء 8 جامعات تكنولوجية بعدد من المحافظات، ولا مانع من إنشاء جامعة تكنولوجية في محافظة القليوبية، ولكنها تحتاج إلي دراسة تفصيلية للمشروع.

فيما قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، إن الأرض ملكية خاصة وليست ملك وزارة الزراعة، ومساحتها 48 فدان. ليس لها مروي، ولابد من استغلالها لإنشاء الجامعة لخدمة أبناء محافظة القليوبية بشكل عام وشبرا الخيمة بشكل خاصة.

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ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ثريا الشيخ، بشأن إنشاء جامعة تكنولوجية على قطعة أرض بمنطقة البحوث الزراعية بحي شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، مع استعجال المحافظة لاستلام الأرض من البحوث الزراعية، وفي حالة ما إذا كان مشروع إنشاء المحور يمر بهذه الأرض، علي المحافظة توفير قطعة أرض بديلة.

بينما، قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ثريا الشيخ بشأن إقامة مبنى ملحق بمدرسة 15 مايو الإعدادية بنين – حي شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، لحين حضور ممثل الإسكان عن الشركة القابضة لمياه الشرب.